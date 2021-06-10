Захарова посоветовала ЕС опасаться американского «большого брата»

politexpert.net / Евгений Зайцев

Евросоюзу следует опасаться слежки со стороны США, а не придумывать "угрозы" российских хакеров. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Сети.

Американские спецслужбы при поддержке Великобритании и Швеции постоянно следят за гражданами ЕС, это подтвердило расследование бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена. Европейский суд по правам человека признал нарушение ряда прав граждан, напомнила Захарова.

"Вывод прост: опасаться европейцам, да и не им одним, надо не придуманных русских хакеров и китайских айтишников, а своего американского "большого брата", который за ними постоянно подглядывает и их регулярно прослушивает, разоблачая миф о собственной киберневинности. Иногда Вашингтон шпионит за союзниками самостоятельно, а иногда — склоняя к шпионажу младших братьев и сестер. Солидарности ради", — заявила Захарова.

Сноуден в 2013 году придал огласке методы работы британских и американских спецслужб. Власти США начали преследовать экс-сотрудника ЦРУ, Россия предоставила ему убежище.