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Байден пообещал убедить Путина в "возвращении Америки" на летней встрече

Политика
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Байден пообещал убедить Путина в «возвращении Америки» на летней встрече
ФБА «Экономика сегодня» /

Президент России Владимир Путин поймет, что "Америка вернулась". С таким заявлением выступил президент США Джо Байден перед военнослужащими на британской базе.

Глава Белого дома заявил американским военным, что дал старт своему дебютному турне, в рамках которого он проведет личную встречу с российским коллегой. Его выступления транслирует Белый дом на видеоплатформе YouTube. По словам Байдена, вся Европа должна знать о "возвращении США", в том числе и Владимир Путин.

"Чтобы дать ему знать, что я хочу, чтобы он знал", — заявил Байден под рукоплескания солдат.

Американский лидер на зарубежное турне настроен серьезно. Однако некоторые страны Евросоюза недовольны политикой президента США и не так радужно, как он, описывают его путешествие.

#москва #сша #путин #байден
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