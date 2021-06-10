Юрист Ремесло дал оценку решению Мосгорсуда и работе юристов Навального

Агентство городских новостей Москва / Пресс-служба суда

Решение Мосгорсуда по структурам Алексея Навального является закономерным, а команда адвокатов ответчика показала себя бесполезной. Об этом заявил юрист Илья Ремесло.

Московский городской суд признал "Фонд борьбы с коррупцией"*, "Фонд защиты прав граждан"* (ФБК*, ФЗПГ — НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, признана экстремистской и ликвидирована по решению суда) и штабы Навального** (структурное подразделение ФБК; включенные в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга; признаны экстремистскими и ликвидированы по решению суда) экстремистскими организациями и запретил любую их деятельность на территории Российской Федерации.

Юрист в своем Telegram-канале рассказал какие действия считаются экстремизмом. Структуры осужденного блогера Алексея Навального, по словам эксперта, виновны по каждому из пунктов.

"Призывы к насильственному свержению власти, незаконные митинги с применением насилия к правоохранителям, призывы к расправам, оправдание нацизма, разжигание розни — все это мы наблюдали за последние годы", — подчеркнул Ремесло.

Юрист подчеркнул, что в других государствах Навальный и его соратники понесли бы наказание гораздо раньше. Структуры не просто попали бы под запрет, руководство и сотрудники ко всему этому еще получили бы реальные сроки за экстремизм.

* НКО, выполняющая функции иностранного агента в России

** Входит в перечень общественных и религиозных объединений, деятельность которых приостановлена в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности