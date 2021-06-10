Петербургский таксист бизнес-класса побил пассажирку из-за 700 рублей

Пресс-служба Яндекс.Такси /

Водитель бизнес-класса "Яндекс.Такси" набросился на пассажирку с кулаками за отказ доплатить 700 рублей сверху за проезд по платной дороге. ЧП произошло в Петербурге.

Ночью 5 июня женщина вызвала машину по маршруту от Садовой улицы до Комендантского проспекта. Первоначально стоимость поездки была назначена в 2600 рублей. Однако по прибытии водитель потребовал с девушки на 700 рублей больше.

Пассажирка должна была заплатить больше, поскольку движение проходило по платной дороге из-за разведенных мостов, посчитал водитель. Однако клиентка отказалась платить и решила заснять конфликт на видео. На попавших в интернет кадрах видно, как таксист набросился на девушку с нецензурной бранью, нанес удар и выбил телефон из рук пострадавшей. После этого пострадавшая покинула машину.