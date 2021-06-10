Врач Кац рассказал о правильном употреблении фастфуда без вреда для здоровья

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Употребление фастфуда от одного до двух раз в неделю не принесет вреда здоровью, если в остальные дни придерживаться правильного питания. Об этом сообщил врач Дэвид Кац.

Основную часть рациона должны составлять овощи и фрукты, а также цельнозерновые злаки и крупы. Однако человеку с хроническими заболеваниями стоит ограничить себя в употреблении блюд быстрого питания, передает РИА Новости.

Кроме этого, повышенное введение в рацион фастфуда грозит появлением ожирения и диабета второй степени. Однако в ресторанах высокой кухни такой вид пищи готовится из качественных продуктов. Это связано с высоким спросом на еду быстрого питания и нежеланием ресторана терять клиентов.