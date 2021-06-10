Рябков указал на обособленность позиции РФ от заявлений США в вопросе «СП-2»

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Выступления Вашингтона о покрытии Киеву вероятных транзитных лишений из-за "СП-2" не повлияют на позицию Москвы. С таким заявлением выступил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Политик уверил, что "Северный поток — 2" будет завершен. По его словам, проект стает объектом новейшей архитектуры безопасности Евразии.

Ранее в Госдепе сообщали, что американская сторона готова сделать "все возможное", чтобы трубопровод не стал "политическим оружием Москвы". В ответ на это Рябков сообщил РИА Новости, что американские коллеги "выпали из стандартного ведения дел" не только с союзниками, но и с соперниками.