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Рябков указал на обособленность позиции РФ от заявлений США в вопросе "СП-2"

Политика
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Рябков указал на обособленность позиции РФ от заявлений США в вопросе «СП-2»
wikipedia.org / Mohammad Hassanzadeh / CC BY 4.0

Выступления Вашингтона о покрытии Киеву вероятных транзитных лишений из-за "СП-2" не повлияют на позицию Москвы. С таким заявлением выступил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Политик уверил, что "Северный поток — 2" будет завершен. По его словам, проект стает объектом новейшей архитектуры безопасности Евразии.

Ранее в Госдепе сообщали, что американская сторона готова сделать "все возможное", чтобы трубопровод не стал "политическим оружием Москвы". В ответ на это Рябков сообщил РИА Новости, что американские коллеги "выпали из стандартного ведения дел" не только с союзниками, но и с соперниками.

#москва #киев #рябков #вашингтон #Северный поток — 2
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