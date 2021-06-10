США хотят помешать России достроить «Северный поток — 2»

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Вашингтон намерен применить все доступные силы и средства, чтобы не позволить Москве "геополитически влиять" на другие страны при помощи газопровода "Северный поток — 2".

Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс отметил, что проект крайне не выгоден как для США, так и для некоторых европейских стран. С его помощью Россия усилит влияние в Европе, что может иметь негативные последствия для всего Запада.

"Мы, определенно, не надеемся, что трубопровод будет достроен", – цитирует Прайса ТАСС.

Вашингтон продолжит санкционное давление. Вместе с тем существуют различные дипломатические меры, которые помогут повлиять на реализацию "Северного потока — 2", подчеркнул представитель Госдепа.