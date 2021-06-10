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Сенатор Пушков недоволен появлением Бузовой на сцене МХАТ

Общество
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Сенатор Пушков недоволен появлением Бузовой на сцене МХАТ
flickr.com / Совет Федерации

Будущее появление певицы Ольги Бузовой на сцене МХАТ не несет в себе "ни смысла, ни голоса". Об этом заявил сенатор РФ Алексей Пушков в своей соцсети.

Российский сенатор не оценил грядущего появления известной блогерши в амплуа актрисы. Пушков обратил внимание на запись репетиции МХАТа, на которой показано выступление Бузовой. Сенатор заявил, что ему было "слушать невыносимо" выступление певицы.

"То, что какой-либо смысл и эта "актриса" — понятия противоположные, всем было известно и прежде", — подчеркнул Пушков.

Пушков заявил, что Бузовой "голос тоже не присущ". По мнению сенатора, вокальные данные певицы переоценены в ней также нет "ни смысла, ни голоса".

#пушков #бузова #мхат
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