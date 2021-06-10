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Потепление может привести к лесным пожарам в ряде регионов России

Общество
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Потепление может привести к лесным пожарам в ряде регионов России
pixabay.com / geralt

Риск возникновения лесных пожаров может наблюдаться в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО). Это связано с потеплением на шесть–восемь градусов выше климатической нормы.

Речь идет о Петербурге, юге Архангельской области, Новгородской, Вологодской области и юге Коми, пояснил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Высокий уровень пожарной опасности может установиться в Костромской, Ярославской, Астраханской, Оренбургской областях, республиках Калмыкия, Татарстан, Мордовия, Чувашия, Удмуртия и Башкортостан, передает ТАСС.

Согласно прогнозам погоды, на территории Петербурга и Ленобласти до конца рабочей недели будет наблюдаться температура воздуха от 24 до 26 градусов выше нуля. В воскресенье возможно небольшое похолодание до плюс 20 градусов.

#погода #гидрометцентр #лесные пожары
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