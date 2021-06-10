«Сложили лапки и сдулись»: экс-юрист ФБК* Серуканов оценил состояние команды Навального

Федеральное агентство новостей /

Соратники осужденного блогера Алексея Навального могут попытаться продолжить деятельность признанной в России экстремистской организации из других стран.

Мосгорсуд вынес решение в отношении "Фонда борьбы с коррупцией"* (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, признана экстремистской и ликвидирована по решению суда), согласно которому деятельность организации полностью запрещена на территории России и должна быть немедленно прекращена. Сотрудники фонда могут попытаться продолжить свою работу, несмотря на российские законы, считает бывший юрист ФБК* Виталий Серуканов.

"Мне кажется, будут вялые попытки поднять какие-нибудь новые структуры в Грузии, Литве, других странах Прибалтики. То есть выстроить некую систему провокаций, пытаться расшатать хоть кого-то, кто останется, кто не сбежит", — отметил юрист.

Он уверен, что подобные действия не увенчаются успехом, так как команда Навального представляет собой "разрозненную кучку неудачников", передает Федеральное агентство новостей. Серуканов полагает, что ожидать от сотрудников ФБК серьезных шагов не стоит, так как "все они сложили лапки и сдулись".

* НКО, выполняющая функции иностранного агента в России