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Строительство пункта ВМФ РФ продолжится в Красном море

Политика
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Строительство пункта ВМФ РФ продолжится в Красном море
Федеральное агентство новостей / Антон Матросов

Власти Судана опровергли информацию об отказе сотрудничества с Россией для строительства базы на Красном море. Страны продолжают решать вопросы по созданию ПМТО ВМФ.

Россия и Судан продолжат совместную работу над строительством пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ на Красном море. Об этом рассказал глава Переходного суверенного совета генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан на интервью в телевидение.

"В настоящий момент достигается понимание того, как расширить данное соглашение и как его утвердить в соответствующих ответственных органах, таких как законодательный, и других, участвующих в переходном процессе", — утвердил Фаттах аль-Бурхан.

На объекте предполагается разместить 300 человек личного состава и пирс для швартовки до четырех военных кораблей, передает Федеральное агентство новостей. Кроме этого, планируется постройка несущих ядерных энергетических установок.

#судан #красное море #фаттах аль-бурхан #пмто вмф
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