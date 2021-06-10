Строительство пункта ВМФ РФ продолжится в Красном море

Федеральное агентство новостей / Антон Матросов

Власти Судана опровергли информацию об отказе сотрудничества с Россией для строительства базы на Красном море. Страны продолжают решать вопросы по созданию ПМТО ВМФ.

Россия и Судан продолжат совместную работу над строительством пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ на Красном море. Об этом рассказал глава Переходного суверенного совета генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан на интервью в телевидение.

"В настоящий момент достигается понимание того, как расширить данное соглашение и как его утвердить в соответствующих ответственных органах, таких как законодательный, и других, участвующих в переходном процессе", — утвердил Фаттах аль-Бурхан.

На объекте предполагается разместить 300 человек личного состава и пирс для швартовки до четырех военных кораблей, передает Федеральное агентство новостей. Кроме этого, планируется постройка несущих ядерных энергетических установок.