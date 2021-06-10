Эксперт: Россия может устроить зрелищный аттракцион «зеленое цунами» для доллара США

Федеральное агентство новостей / Ольга Назаркина

Решение российских властей отказаться от «долларовой подушки» в валютной структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ), конвертировав хранившиеся в американской валюте средства в золото, евро или другие мировые валюты, это хороший сигнал для финансовой системы страны.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook пишет финансовый эксперт Владимир Толгский, который проанализировал нынешнюю ситуацию на международном валютном рынке и спрогнозировал, к чему приведет отказ РФ от хранения части средств ФНБ в долларах.

«В 2020 году общий объем ФНБ составлял 7773 миллиардов рублей или же 126 миллиардов долларов. 35% в его структуре занимает доллар. А это 44,1 миллиарда вечнозеленых или 3,29 триллиона рублей по текущему курсу. Представьте себе, что будет, если ухнуть такой объем на рынок!», — пишет эксперт.

По его мнению, этот шаг может привести к неожиданным последствиям. Если в мае текущего года Россия ежедневно приобретала валюту на открытом рынке по бюджетному правилу на 4,5 миллиарда рублей, за месяц было потрачено 90 миллиардов, напоминает Толгский. А сейчас, по его словам, можно ожидать настоящее «зеленое цунами».

Поэтому, если уж власти РФ решили зрелищно слить американскую валюту, нужно найти какой-то особый способ замещения доллара, но на открытом рынке проводить такие торги точно не стоит, считает финансовый эксперт.

Федеральное агентство новостей / Ольга Назаркина

Российская стратегия по конвертации находящихся в ФНБ долларов в другие активы вызывает большой интерес экономистов и финансистов, так как Центробанк планирует в короткие сроки реализовать огромное количество денежных средств.

«На открытом рынке такой обмен точно проводить не стоит. Чтобы конвертировать 3,29 триллиона за месяц, в день придется скидывать 164 миллиарда долларов. А это больше, чем весь средний дневной объем торгов в паре доллар/рубль. Что ж нам такое готовят, интересно?», — пишет Толгский.

В заключение эксперт предполагает, что в результате замещения долларов другими валютами в Фонде национального благосостояния доля евро составит 40%, юаня – 30%, фунта и йены – по 5%, а доля золота будет равна 20%.