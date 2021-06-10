ФБА «Экономика сегодня» / Полина Цыбулько

Украинская железнодорожная компания «Укрзализныця» выставила себя в неприглядном свете перед европейцами практически сразу после того, как возобновила сообщение между Киевом и Веной.

Как сообщает информационное агентство «Экономика сегодня», украинская компания опозорилась спустя считанные дни после открытия прямого железнодорожного сообщения Австрией и Украиной, и пресс-служба «Укрзализныци» была вынуждена сообщить о поломке поезда, возвращавшегося из Вены в Киев.

«Из-за неполадок девять пассажиров, которые возвращаются из Австрии и Венгрии, местным поездом доставят до станции пересадки, после чего они продолжат движение в Украину», — говорится в сообщении пресс-службы украинской компании.

Таким образом, отмечает корреспондент «Экономики сегодня» закономерным результатом спешки, проявленной украинской стороной при возобновлении железнодорожного сообщения с европейскими странами, стал инцидент, дискриминирующий перевозчика.

Технические эксперты в настоящее время выясняют причины поломки одного из вагонов украинского поезда «Киев – Вена», который был оперативно отцеплен. Там же планируется провести ремонт вагона. Ехавшие в сломавшемся вагоне пассажиры, как сообщается, были пересажены на местный поезд.

uz.gov.ua / официальный сайт Укрзалізниця

Как сообщает компания «Укрзализныця», поломка одного из вагонов поезда, не привела к изменениям в графике движения поездов, следовавших по маршруту Киев – Будапешт – Вена. Следующий поезд, уверяют в компании, отправится в рейс по расписанию.

Напомним, ранее стало известно о том, что украинский железнодорожный перевозчик «Укрзализныця» испытывает проблемы с дизельным топливом для локомотивов.