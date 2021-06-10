Рар: США хотят убедить Украину, что заботятся о ней больше, чем Европа

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Слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Европа компенсирует Украине ее финансовые потери из-за «Северного потока – 2», являются грубой попыткой американцев заставить европейцев платить за реализацию собственных политических интересов.

Такое мнение в интервью газете «Взгляд» высказал немецкий политолог Александр Рар, комментируя обещание главы Госдепартамента США, что европейцы компенсируют Украине ее потери, из-за сокращения транзита российского газа через ее территорию после ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2».

«Слова Блинкена о возмещении Украине финансовых потерь от транзита газа через "Северный поток – 2" за счет европейцев – это попытка создать впечатление, будто бы американцы больше заботятся об Украине, нежели европейцы. И теперь европейцы почему-то должны оплачивать реализацию американских политических интересов. Это абсурд», — подчеркнул немецкий политолог.

В первую очередь Рар напомнил, что строительство прямого газопровода из России в Германию, который свяжет две страны по дну Балтийского моря в обход всех стран-транзитеров, является исключительно коммерческим проектом, «бизнесом в чистом виде».

Федеральное агентство новостей /

К тому же, добавил эксперт, даже после запуска «Северного потока-2» Украина продолжит зарабатывать на транзите российского газа в Европу.

«В данном случае я не понимаю, о каких убытках идет речь и как их подсчитать. То, что Европа заинтересована в диверсификации поставок энергоресурсов – это логично и понятно с точки зрения экономических интересов», — объяснил политолог.

По мнению Александра Рара, если бы Украина не испортила отношения с Россией, никто бы на стал выступать против строительства новых газопроводов. И совсем непонятно, почему в сложившейся ситуации европейцев пытаются заставить компенсировать украинцам финансовые потери из-за «Северного потока – 2», но при этом забывают о том, что по первому «Северному потоку» и по «Турецкому потоку» российский газ также идет на Запад в обход Украины, и за них платить не требуют.

«Видимо, Украина не справляется с реформированием своей экономики, особенно после пандемии. Отсюда – колоссальные экономические проблемы. А газовый транзит – важнейший источник заработка для страны. Так что, вероятно, это грубая попытка США заставить европейцев платить за Украину», — допустил Александр Рар.

По словам эксперта, никто в Германии не согласится выплачивать Украине какие-либо деньги, так как нет никакой гарантии, что эти средства пойдут именно туда, куда надо. Единственное, что в сложившейся ситуации может предложить Берлин, это включить Украину в проект Европы по зеленой энергетике, чтобы та могла получать финансовую помощь или кредиты на приобретение ветряков производство экологически чистой энергии.

/ Федеральное агентство новостей

«Что касается заявления Блинкена о том, что худший для Вашингтона итог строительства "Северного потока – 2" – это отравленные отношения с Германией, то я всегда указывал на важность немецкого фактора в этом вопросе. Вашингтон не хочет портить отношения с Берлином, особенно во время первого визита (президента США) Джо Байдена к союзникам», — напомнил Рар.

И Соединенные Штаты поступили правильно, когда отказались вводить новые санкции против компании-оператора строительства российского газопровода Nord Stream 2 AG, заключил политолог.