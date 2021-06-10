Кедми: Россия имеет достаточно сил, чтобы возродиться

Prt Scr youtube.com / Россия 24

Россия в течение минувшего века пережила три тяжелейших катастрофы, каждой из которых хватило бы любому другому государству чтобы перестало существовать. И тот факт, что страна все-таки опять встала на ноги, говорит, что у нее достаточно сил для возрождения.

С таким заявлением в эфире YouTube-канала выступил израильский политолог и военный эксперт Яков Кедми, который также добавил, что с оптимизмом смотрит и на будущее России, и на будущее своей страны – Израиля.

«Если Россия сегодня такая, какая она есть, после трех невероятных катастроф, которые прошли над Россией за одно столетие, нет ни одной страны, которая бы пережила одну такую катастрофу. А Россия пережила три», — подчеркнул Кедми.

По словам эксперта, 1990-е годы, ставшие третьей за столетие катастрофой, нанесли российскому государству и всему бывшему СССР ущерб, сравнимый с ущербом, который страна понесла в годы Великой Отечественной войны.

«И это уже третий раз за историю. Если Россия сегодня все-таки встала на ноги, значит, есть у России есть достаточно сил, чтобы возродиться», — уверен израильский эксперт.

Федеральное агентство новостей /

Напомним, ранее российский режиссер Никита Михалков в очередном выпуске авторской телепередачи «Бесогон» рассказал о том, что Запад, после всех испытаний, выпавших на долю России за ее тысячелетнюю историю и особенно в ХХ веке, не оставляет попыток ликвидировать ее. На этот раз, по словам Михалкова, Россию пытаются уничтожит без пушек и самолетов, а нанеся ей тихий смертельный удар – отбирая память и традиционные ценности у подрастающего поколения.