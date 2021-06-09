Суд России признал ФБК* экстремисткой организацией

Федеральное агентство новостей /

Организации, которые под своим контролем держал блогер Алексей Навальный, были признаны экстремистскими судом РФ, сообщают СМИ.

Московский городской суд удоволетворил иск прокураторы, которая просила признать Фонд борьбы с коррупцией ( ФБК*1 — НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента), Фонда защиты прав граждан (ФЗПГ — НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) и движения «Штабы Навального»3(включены в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга; являются структурным подразделением ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) экстремистскими организациями. Теперь данные структуры подлежат полному запрету и ликвидации на территории России, согласно постановлению Пленума Верховного суда РФ от 27 декабря 2016 г.

Прокуратора Москвы заявила, что вышеупомянутые главной задачей вышеупомянутых организаций являлось дестабилизирование общественно-политической ситуации в стране, а также в стремлении к переменам основ конституционного права.

* НКО, выполняющая функции иностранного агента в России