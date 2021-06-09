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Пара из Франции прошла полный курс вакцинации от COVID-19 под Псковом

Общество
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Пара из Франции прошла полный курс вакцинации от COVID-19 под Псковом
Global Look Press / Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Семейная пара французов Андре Шмитт и Кира Андреева прошли процедуру вакцинации от коронавирусной инфекции в районной больнице в Псковской области, сообщает оперштаб региона.

Супруги решили посетить родные края Киры, которая родилась в Дедовичском районе. Вместе с этим пара решилась на прививки, поскольку во Франции такая процедура происходит только в случае повышенного числа и определенного возраста желающих. Сроки проведения вакцинации в России повлияли на решение французов, передает РИА Новости.

"Андре Шмитт и Кира Андреева из Франции сделали обе прививки от COVID-19 в поликлинике Дедовичской районной больницы", — говорится в сообщении.

Семейной паре вводили препарат "Спутник V". Побочных эффектов у граждан Франции не возникло. Кроме этого, цикл вакцинации прошли более 50 тысяч жителей региона, сообщил в Instagram губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

#франция #псковская область #вакцина #COVID-19
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