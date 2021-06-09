Спецзоны для привитых от COVID-19 могут появиться в общественных местах Москвы

Агентство городских новостей Москва / Кирилл Зыков

Столичные власти могут разрешить создание специальных зон для привитых от коронавируса в общественных местах Москвы.

О создании спецзон рассказал в эфире телеканала "Россия-24" начальник Главного контрольного управления российской столицы Евгений Данчиков. Этот вопрос, по его словам, ранее обсуждался на встрече мэра города Сергея Собянина с ресторанным сообществом.

"Я думаю, наверное, такие механизмы вполне возможны к реализации в нашей жизни", — подчеркнул Данчиков.

В Москве в настоящее время работают около 200 пунктов вакцинации. Прививку от COVID-19 в столице уже сделали 1,5 млн человек.