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Активисты "Наследия" выступают против формы украинской сборной на Евро-2020

Общество
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Активисты «Наследия» выступают против формы украинской сборной на Евро-2020
Федеральное агентство новостей /

Общероссийская патриотическая организация "Наследие" высказалась против формы украинской футбольной сборной на Евро-2020. Соответствующее сообщение размещено на сайте объединения.

Активисты организации в своем обращении на сайте указали, что размещенная на форме карта Украины, на которой изображен Крым, а также Донецкая и Луганская области, не соответствует требованиям международных норм. Такое изображение носит провокационный характер и не является политически нейтральным. Также в организации возмутились надписями "Слава Украине" и "Героям слава", так как эти лозунги принадлежат Украинской повстанческой армии (УПА*, признана экстремистской на территории РФ).

Кричалка УПА может восприниматься как проявление экстремизма, ненависти и пропаганды фашизма, указано на сайте. Из-за этого организация требует отстранить сборную Украины от чемпионата Европы.

* Экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации

#украина #форма #евро-2020
Активисты "Наследия" выступают против формы украинской сборной на Евро-2020
Активисты "Наследия" выступают против формы украинской сборной на Евро-2020
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