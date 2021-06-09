Активисты «Наследия» выступают против формы украинской сборной на Евро-2020

Федеральное агентство новостей /

Общероссийская патриотическая организация "Наследие" высказалась против формы украинской футбольной сборной на Евро-2020. Соответствующее сообщение размещено на сайте объединения.

Активисты организации в своем обращении на сайте указали, что размещенная на форме карта Украины, на которой изображен Крым, а также Донецкая и Луганская области, не соответствует требованиям международных норм. Такое изображение носит провокационный характер и не является политически нейтральным. Также в организации возмутились надписями "Слава Украине" и "Героям слава", так как эти лозунги принадлежат Украинской повстанческой армии (УПА*, признана экстремистской на территории РФ).

Кричалка УПА может восприниматься как проявление экстремизма, ненависти и пропаганды фашизма, указано на сайте. Из-за этого организация требует отстранить сборную Украины от чемпионата Европы.

* Экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации