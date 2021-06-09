Минцифры планирует упростить использование портала госуслуг

Агентство городских новостей Москва / Мобильный репортер

Сайт госуслуг получит расширенные функциональные возможности, которые позволят гражданам России избежать заполнения заявления на сайте.

Процесс оформления документов будет проходить на автоматическом уровне. Необходимые для заполнения данные сайт будет получать в органах власти, автоматически подставляя нужную информацию в поля. Об этом сообщается портале нормативных правовых актов.

Кроме этого, такой запрос будет поступать в момент оформления заявления гражданином. При этом информация о пользователе не будет находиться в базе данных госуслуг. Это позволит избежать ручного заполнения данных и поиска бумажных документов.

