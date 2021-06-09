Руководитель PolitRussia Руслан Осташко стал владельцем изъятой у ФБК* техники

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Федеральная служба судебных приставов выставила на продажу имущество организации Алексея Навального. Руководитель PolitRussia Руслан Осташко приобрел технику во время аукциона.

Руслан Осташко, занимающий должность руководителя издания PolitRussia, купил на торгах ноутбуки, которые ранее принадлежали "Фонду по борьбе с коррупцией" (ФБК, НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента).

Издание Live24 пишет со ссылкой на канал главреда в мессенджере Telegram "Осташко! Важное", что ноутбуки будут опечатаны, опломбированы и отданы на хранение в специальную ячейку в банке. Как считает сам журналист, жесткие диски могут содержать интересную и значимую информацию. Осташко добавил, что в скором времени сообщит о дальнейших действиях с данными и приобретенным имуществом.

Вся техника ФБК была оценена экспертами в 960 тыс. рублей. На аукционе выставлялись ноутбуки MacBook, ранее принадлежавшие организации. Один из лотов, Macbook Pro, оценили всего в 25 тыс. рублей.

* НКО, выполняющая функции иностранного агента в России