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Байден может затронуть тему "СП-2" на предстоящем саммите G7

Политика
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Байден может затронуть тему «СП-2» на предстоящем саммите G7
Global Look Press / Yuri Gripas - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency

Президент США Джо Байден с больше долей вероятности вынесет на обсуждение с канцлером ФРГ Ангелой Мекрель на встрече G7 газопровод "Северный поток — 2".

Помощник по национальной безопасности главы администрации президента США Джейк Салливан выразил уверенность, что эта тема обязательно будет затронута в ходе общения двух лидеров. По его словам, Берлин прекрасно понимает обеспокоенность в связи с реализацией проекта "Северный поток — 2".

Между американской и германской сторонами необходимо обсудить энергетическое будущее Европы. Это также касается ситуации транзита газа через Украину, подчеркнул Салливан.

#меркель #байден #северный поток #g7
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