Гудков не видит реальную перспективу «Умного голосования» на выборах в Госдуму

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Экс-депутат Дмитрий Гудков констатировал, что система "Умного голосования" не даст ожидаемых результатов. Политик оценил ее перспективы на выборах в Госдуму.

Он допустил, что довольствоваться придется скромными результатами, которые неспособны оказать влияние на внутриполитическую сферу в России. Созданный Алексеем Навальным ФБК* (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) сейчас фигурирует в иске прокуратуры об экстремизме. По прогнозу Гудкова, команда этой структуры едва ли будет допущена до участия в выборах, сообщал ФАН.

Сбежавший за границу политик обратил внимание, что баллотироваться не сможет Юлия Галямина. Она признана виновной неоднократном нарушении порядка организации и проведения митингов. Не поможет "Умное голосование" и псевдоактвисту Андрею Пивоварову. Он фигурирует в уголовном деле о сотрудничестве с нежелательной организацией и находится под арестом.

Дмитрий Гудков допустил, что кто-то с помощью этой системы "пролезет" в Госдуму, но таких людей будет настолько мало, что они все равно не смогут ни на что повлиять.

* НКО, выполняющая функции иностранного агента в России