Телеведущий Соловьев с иронией высказался об «отравлении» писателя Быкова «Новичком»

Pr Scr youtube.com / Вечер с Владимиром Соловьевым

Журналист Владимир Соловьев высмеял вброс СМИ о якобы отравлении писателя Дмитрия Быкова "Новичком".

Зарубежные масс-медиа тиражировали информацию, что летевший из Новосибирска в Москву Быков якобы отравился "Новчиком", но не до конца. The Insider и Bellingcat заявили, что яд нанесли на трусы писателя, а затем на футболку. По дороге домой у писателя кружилась голова, а сам он лежал в самолете между креслами. Речь его при этом была бессвязной.

"Теперь у алкоголиков есть "благородная версия от Bellingcat", которая объяснит симптомы, возникающие у них с перепоя. The Insider и Bellingcat превратились в дурной анекдот", — сыронизировал Соловьев в комментарии Федеральному агентству новостей.

Телеведущий предположил, что Быков может быть отравлен, если решит сделать прививку от коронавируса вакциной западного производства. Летальность от некоторых зарубежных препаратов может быть выше, чем от легендарного "Новичка", отметил собеседник ФАН.