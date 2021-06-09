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Новая форма украинских футболистов не удивила Путина

Политика
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Новая форма украинских футболистов не удивила Путина
kremlin.ru / Администрация президента России

Президент России Владимир Путин заявил, что его не задел дизайн новой формы сборной Украины по футболу. Об этом он сообщил в программе "Москва. Кремль. Путин".

Глава Украинский ассоциации футбола Андрей Павелко ранее представил новый внешний вид формы футболистов. На ней присутствует изображение страны с очертанием Крыма.

По словам Путина, форма его никак не удивила и не задела. Глава государства добавил, что позиция Киева в этом вопросе остается неизменной. Власти продолжают пренебрегать волеизъявлением народа.

#россия #путин #украина
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