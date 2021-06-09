ФБР окажет помощь семье убитого полицейскими школьника в США

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Полиция штата Теннесси застрелила афроамериканского школьника Энтони Томпсона в туалете учебного заведения при странных обстоятельствах.

В апреле 2021 года в полицию города Ноксвилл позвонили с сообщением, что у 17-летнего подростка в туалете школы спрятан пистолет. Полицейские выехали на задержание, но школьник, по словам офицеров, оказал вооруженное сопротивление. В итоге один из полицейских получил огнестрельное ранение, а юноша был застрелен. Но позже экспертиза показала, что пуля, травмировавшая офицера, была выпущена не из пистолета подростка, сообщает центральное бюро расследований штата Теннесси, сообщает ФАН.

Этот резонансный случай вызвал массу критики и протестов – местные жители требовали честного расследования и суда над застрелившим Томпсона полицейским.

Юристы инициативной группы российского Фонда борьбы с репрессиями (ФБР) считают этот инцидент фактом полицейского произвола. Они объявили в своем Telegram-канале о готовности помочь семье убитого школьника добиться справедливости. Соответствующие запросы по данному делу уже направлены президенту Джо Байдену и генпрокурору Меррику Гарланду.