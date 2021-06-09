Владимир Путин сравнил закон Украины о «коренных народах» с идеями фашистской Германии

kremlin.ru / Администрация президента России

Смешно и глупо называть русских некоренным народом Украины. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства прокомментировал законопроект Киева о "коренных народах". Путин отметил, что попытка разделить народ страны на коренные и некоренные похожа на идеи нацистской Германии. Кроме того, соответствующий документ противоречит нормам международного гуманитарного права. Однако это не вызовет реакцию со стороны Запада, заявил глава государства в программе "Москва. Кремль. Путин".

Документ о "коренных народах Украины" внес в Верховную раду президент Владимир Зеленский. В нем сказано, что такими могут считаться крымские татары, крымчаки и караимы. Остальные к коренным народам не относятся.