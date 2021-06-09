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Ростовская полиция ищет стрелявшего в центре города мужчину

Происшествия
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Ростовская полиция ищет стрелявшего в центре города мужчину
pixabay.com / Sammy-Williams

Злоумышленник, чья личность пока неизвестна, напал на машину своего оппонента с огнестрельным оружием в Ростове-на-Дону.

По предварительным данным, во время конфликта, произошедшего на Пушкинской улице, прозвучал один выстрел. Предполагаемый преступник направил предмет, похожий на пистолет, на машину, в которой находились люди, сообщает источник в правоохранительных органах.

В результате произошедшего травмы получил один человек. Сведений о его состоянии пока нет. Полиция уже ввела в городе план "Сирена".

#стрельба #полиция #ростов
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