instagram.com / @evgeniisatanovskii

Обвинительное заключение по делу о крушении рейса MH17 готово заранее, поэтому следствие может доиться годами и не имеет значения, кто и с какими заявлениями выступает в процессе.

Такое мнение в личном Telegram-канале высказал российский политолог Евгений Сатановский, комментируя очередной «всплеск активности» в Гааге вокруг гибели малайзийского «Боинга», который разбился в Донбассе летом 2014 года. Вину за трагедию украинские и голландские власти по словам эксперта, отчаянно ищет хоть какую-то зацепку, чтобы не растерять остатки репутации.

Как отмечает Сатановский, появились показания свидетелей гибели самолета, которые якобы слышали грохот и взрыв, и на этом основании пришли к выводу, что лайнер был сбит российской ракетой, выпущенной из установки «Бук» ополченцами Донбасса.

«К сожалению, номер этой ракетной установки, а также имен, фамилий и адресов проживания тех, кто ей управлял, они пока суду не сообщили. Но можно не сомневаться, что это упущение скоро будет исправлено, — подчеркивает Сатановский. — Просто кураторы немного расслабились. Как-никак, до встречи (президента США Джо) Байдена с (президентом РФ Владимиром) Путиным в Женеве всего неделя осталась, заняты люди».

Заявление свидетелей о том, что они слышали грохот и взрыв, преподносится в Гаагском суде, как доказательство того, в чем Украина на протяжении последних семи лет обвиняет Россию, отмечает политолог.

Новостное агентство «Харьков» /

При этом он напоминает, что в свое время примерно так же проворачивались дела в Сирии, когда местные «свидетели» бомбардировки с наибольшим числом жертв уверяли находившихся в Лондоне сирийских «правозащитников» в том, что они видели на падающих бомбах надписи на русском языке, а значит и самолеты, сбрасывавшие бомбы, были русскими.

«Информация эта, между прочим, аж до доклада генсека ООН дошла. Главное, хорошо организовать прохождение какого угодно бреда по инстанциям. По любому, осадок останется. С несчастным малайзийским рейсом так и происходит», — объясняет эксперт.

Обвинение против России готово заранее, несмотря на то, что доказательств как не было, так и нет, и уже, судя по всему, не будет. Вместо доказательств, сторона обвинения предъявляет записи непонятно чьих телефонных разговоров и прочую ерунду. Следствие растянуто на годы, и уже не важно, кто и что заявляет.

«Суд, насколько вообще можно предполагать, что у них там в Гааге в головах происходит, ищет хоть что-нибудь, за что можно зацепиться, чтобы окончательно не потерять репутацию. Американцы никаких конкретных данных, к примеру, спутниковых фотографий и записей происходившего, не предоставляют. То ли их нет вообще, то ли там такое, что лучше их не показывать. Против них же и сработает», — пишет Сатановский.

Агентство городских новостей Москва / Сергей Ведяшкин

При этом российский министр иностранных дел Сергей Лавров по этому поводу уже открытым текстом заявил, что США утаивают от следствия имеющуюся у них важнейшую информацию, напоминает эксперт.

Но, с другой стороны, что же еще делать профессиональным политикам и разведчикам, когда распланированная осуществленная ими спецоперация пошла наперекосяк, а раскрытие любой информации по существу в первую очередь навредит ее организаторам?

Таким образом, заключает Сатановский, можно не сомневаться, что на судебном процессе по гибели МН17 будет рассказано еще «много интересного», но правду не расскажет никто, потому что в этом не заинтересованы ни в Киеве, ни в Брюсселе, ни в Вашингтоне.