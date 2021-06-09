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Правительство Украины внесло "компенсации" от РФ в стратегию по внешней политике

Политика
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Правительство Украины внесло «компенсации» от РФ в стратегию по внешней политике
president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

Украинское правительство одобрило Стратегию внешнеполитической деятельности до 2024 года. Об этом министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба написал в Twitter.

Документ опубликован на интернет-портале украинского кабмина. В тексте говорится, что Киев намерен потребовать от Москвы "компенсации или другие формы репараций" за воссоединение Крыма с Россией.

Украинские власти также намерены усилить давление на РФ для "восстановления территориальной целостности" своей страны. Осуществление соответствующих мер планируется при поддержке "широкой международной коалиции".

#украина #репарации #кулеба
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