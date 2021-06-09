Арбитр Сергей Лапочкин собирается обжаловать решение УЕФА об отстранении на 10 лет

Global Look Press / Stupnikov Alexander/spartak.com

Российский судья Сергей Лапочкин, которого УЕФА отстранил от футбольной деятельности на 10 лет, планирует обжаловать это решение.

Арбитр получил решение Контрольного, этического и дисциплинарного комитета УЕФА, согласно которому он не может вести судейскую деятельность до марта 2031 года. Лапочкин утверждает, что умышленно не нарушал никакие регламенты. Сейчас судья ждет все необходимые документы.

"Буду вести консультации с РФС по поводу возможности обжалования этого решения", — отметил арбитр в комментарии Sport24.

Лапочкина отстранили от судейства из-за инцидента, произошедшего в 2018 году. Он работал на матче "Вентспилс" — "Бордо", и на арбитра вышли некие люди, попросившие повлиять на исход игры в пользу латвийского клуба. Российский судья отказался, но не сообщил об этом предложении в УЕФА, хотя был обязан передать информацию.