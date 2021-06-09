Вирусолог Центра Гамалеи оценил вероятность всплеска новой волны коронавируса в России

Агентство городских новостей Москва / Софья Сандурская

Эпидемиологическая ситуация в РФ неопределенная, из-за беспечности граждан повышения уровня заболеваемости вполне можно ожидать, отметил вирусолог Центра Гамалеи Анатолий Альштейн.

Эксперт напомнил, что долгое время число выявляемых ежесуточно заболевших было примерно одинаковым и составляло от восьми до девяти тысяч человек, изменения продемонстрировали последние данные оперштаба. Хотя они не являются критичными, дают повод задуматься, сказал вирусолог.

"Повышение (показателя заболеваемости. — Прим. ред.) на тысячу — это еще не волна, это может пойти вниз, но, в общем-то, ситуация у нас достаточно неопределенная, потому что народ сейчас страх потерял. Люди устали от этой пандемии: маски не носят, не избегают мест, где много людей", — возмутился Альштейн в комментарии сайту 360tv.ru.

Специалист Центра Гамалеи также добавил, что испытывает чувство стыда за ход вакцинации от коронавируса в РФ. Он подчеркнул, что прививка — единственный путь к победе над инфекцией.