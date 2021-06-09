Медиагруппа «Патриот» и телекомпания «Норд-ТВ» заключили партнерское соглашение

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Глава Медиагруппы "Патриот" Николай Столярчук объявил об информационном сотрудничестве с телекомпанией Новодвинска "Норд-ТВ".

Столярчук рассказал, что уже в сентябре 2021 года компанию "Норд-ТВ" можно будет поздравить с 30-летием работы, за которое она полностью доказала свою общественную значимость и заслужила доверие жителей Новодвинска.

В рамках сотрудничества Медиагруппы "Патриот" с новым партнером планируется взаимное цитирование важных новостей из ленты, а также совместная поддержка ценных патриотических мероприятий.

Главный редактор "Норд-ТВ" Татьяна Мезенева рада возможности работать с профессионалами Медиагруппы "Патриот" и готова трудиться на благо общего дела.