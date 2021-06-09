Депутат Караваев предложил решить вопрос с радиационным объектом в Кузьмолово через суд

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Вопрос с радиационным объектом в поселке Кузьмолово необходимо немедленно решить через суд, считает депутат Законодательного собрания Ленобласти Сергей Караваев.

Парламентарий прокомментировал скандал в поселке городского типа Кузьмолово на брифинге в пресс-центре Медиагруппы "Патриот". Потенциально опасный объект существует давно, однако шум вокруг него подняли после имущественного спора между предприятием "Прикладная химия" и Росимуществом.

"Есть ситуации, когда нужно ходатайство подавать, что вопрос не требует отсрочки", — отметил депутат.

Зашедшую в тупик ситуацию можно решить только через суд, считает Караваев. Утилизацией отходов должны заниматься не в Кузьмолово, так как у населенного пункта нет средств на эти цели. В противном случае местные жители останутся обделенными, передает слова парламентария iReactor.