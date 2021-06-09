Техэксперт Антипов раскрыл «козырь» США в деле MH17

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США отказываются предоставлять важные улики по делу о крушении малайзийского лайнера, следовавшего рейсом MH17, чтобы скрыть свое преступление, уверен техэксперт Юрий Антипов.

Вашингтон заявил, что не предъявит суду спутниковые снимки, которые могли бы прояснить обстоятельства катастрофы рейса MH17. Антипов объяснил "ПолитРоссии", что именно спецоперация Запада привела к крушению самолета, а снимки это доказывают.

Но для США наиболее важно то, что эти кадры — "козырь" Вашингтона на случай, если что-то пойдет не по плану. Этим "козырем" они могут заставить Украину молчать, шантажируя тем, что Киев принимал участие в их спецоперации, уточнил эксперт.

"Отказ предоставить снимки — нарушение прав человека. США просто растоптали право людей, родственников погибших в авиакатастрофе, знать правду. Вот она, демократия по-американски", — заключил Юрий Антипов.

Ранее сайт 360tv.ru. писал, что суд озвучил показания по делу о крушении MH17. Допрос вели представители Совместной следственной группы.