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Дюков раскрыл детали письма в УЕФА по форме сборной Украины на Евро-2020

Спорт
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Дюков раскрыл детали письма в УЕФА по форме сборной Украины на Евро-2020
facebook.com / Андрей Павелко

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал о письме, направленном организацией в УЕФА из-за экипировки сборной Украины для Евро-2020.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в течение двух дней должен предоставить РФС официальный ответ на письмо, направленное в организацию. Об этом журналистам "Спорт-Экспресс" рассказал Александр Дюков.

"Мы высказали свою позицию в письме. Мы увидели, как в экипировке сборной Украины, так и в ее презентации определенные политические посылы. Это не соответствует тем принципам и требованиям, которые есть в регламенте УЕФА", — отметил он.

По словам Дюкова, члены РФС сами инициировали обращение в организацию. При этом он подчеркнул, что вопрос снятия сборной Украины с турнира не обсуждался.

Форма команды Андрея Шевченко для Евро-2020 была представлена на прошлой неделе. На футболке игроков украинской сборной нанесли контур страны, включающий неподконтрольные Киеву территории Донбасса и Крым, а также лозунги националистов.

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