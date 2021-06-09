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ЦСКА продлил контракт с вратарем Ильей Помазуном

Спорт
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ЦСКА продлил контракт с вратарем Ильей Помазуном
Global Look Press / Aleksandr Kulebyakin

Воспитанник ЦСКА Илья Помазун продлил соглашение с "армейским" клубом до конца сезона-2025/26.

ЦСКА 9 июня сообщил о продлении контракта с 24-летним Ильей Помазуном. Пресс-служба московского клуба проинформировала, что ближайший сезон он проведет в екатеринбургском "Урале" и пожелал голкиперу успехов. За ЦСКА Помазун выступает с 2017 года.

Первую часть прошлого сезона он на правах аренды играл за "Урал", после чего вернулся в московский клуб. Помазун провел 19 матчей РПЛ, в которых пропустил 22 мяча. Его трансферная стоимость составляет 2,5 миллиона евро.

#футбол #цска #контракт #Помазун
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