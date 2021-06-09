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МИД России призвал США решить проблему с невыдачей виз

Политика
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МИД России призвал США решить проблему с невыдачей виз
Global Look Press / MFA Russia

Замглавы МИД России Сергей Рябков прокомментировал проблему с невыдачей американских виз россиянам и призвал США "сделать что-то полезное".

Москва обратилась к США с просьбой решить возникшую проблему с визами. Рябков отметил, что Россия продолжает вести диалог со страной и просит наладить ситуацию. МИД РФ побуждает Вашингтон "сделать что-то полезное" и возобновить выдачу виз. Однако пока отклика нет.

Кремль ранее сообщил о подготовке встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Саммит лидеров двух стран пройдет в Женеве 16 июня. Стороны обсудят перспективы двусторонних отношений и актуальную международную повестку.

#сша #рябков #виза
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