МИД России призвал США решить проблему с невыдачей виз

Global Look Press / MFA Russia

Замглавы МИД России Сергей Рябков прокомментировал проблему с невыдачей американских виз россиянам и призвал США "сделать что-то полезное".

Москва обратилась к США с просьбой решить возникшую проблему с визами. Рябков отметил, что Россия продолжает вести диалог со страной и просит наладить ситуацию. МИД РФ побуждает Вашингтон "сделать что-то полезное" и возобновить выдачу виз. Однако пока отклика нет.

Кремль ранее сообщил о подготовке встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Саммит лидеров двух стран пройдет в Женеве 16 июня. Стороны обсудят перспективы двусторонних отношений и актуальную международную повестку.