Пушков: США не просто так раздувают истерию вокруг «вмешательства НЛО»

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Инопланетяне не просто существуют, но и проникают на ядерные объекты и в ядерные программы Соединенных Штатов Америки, заставляя американцев держать оборону.

Об этом с юмором пишет член Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя заявление бывшего главы секретной службы Пентагона Луиса Элизондо о том, что Неопознанные летательные объекты (НЛО) якобы «отключали» американские ядерные объекты.

«В нашей стране были инциденты, когда неизвестные воздушные явления вмешивались и фактически отключали наш ядерный потенциал», — заявил Элизондо в интервью газете Washington Post.

Также глава секретной программы Пентагона добавил, что у США имеется «достаточно данных», которые свидетельствуют об интересе НЛО к американским ядерным технологиям, а также подтверждающих возможность пришельцев вмешиваться в ядерные технологии.

«И все же они существуют! И не просто существуют, а проникают в святая святых США — их ядерные программы и на их ядерные объекты. И вот кого американцам надо на деле обороняться — от НЛО!», — написал Алексей Пушков в своем Telegram-канале, комментируя это сенсационное заявление.

twitter.com / @Alexey_Pushkov

Также российский сенатор отметил, что трудно понять, является ли экс-глава секретной программы Пентагона участником секретной программы по нагнетанию массовой истерии вокруг неопознанных летательных объектов, или у него просто «сдала психика».

По словам Пушкова, созданные американцами истерии вокруг Китая, Ирана и России очень помогают элитам Соединенных Штатов управлять страной и привлекать в военно-промышленные концерны огромные средства из бюджета США.

А на этот раз речь, возможно идет о том, что Соединенные Штаты намерены усиленно финансировать свою программу развития космического оружия.