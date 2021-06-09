Звезда британского сериала «Чисто английское убийство» скончался в 70 лет

Кадр из сериала «Чисто английское убийство» /

В Британии скончался актер Бен Робертс, ему было 70 лет. Его прославила роль полицейского Дерека Конвея в сериале "Чисто английское убийство".

Данная лента является одной из самых длительных в стране. Ее съемки и показ продолжались с 1987 по 2002 год. Кроме того, актер отметился ролями в сериалах "Врачи" и "Джейн Эйр".

Причина смерть Бена Робертса пока остается неназванной.

Американский актер Гэвин МакЛауд скончался в возрасте 90 лет. Известность ему принесли съемки в сериале "Лодка любви".