Пожилым россиянам напомнили о необходимости вакцинироваться от COVID-19

пресс-служба администрации Краснодарского края /

Вакцинация от COVID-19 позволит снизить риск заражения, а также тяжелого течения заболевания для пожилых людей, которые находятся в группе риска.

Депутат Госдумы Сергей Вострецов согласился, что прививка от коронавируса сможет защитить пожилое население. Он подчеркнул, что это носит рекомендательный характер. Однако для людей из групп риска заболевание может оказаться смертельным.

"Прививаться надо, особенно пожилым людям, которые попадают в группу риска. COVID-19 — простудное заболевание со своей спецификой. Любой грипп или ангина для человека, у которого хронические заболевания, усугубляет течение болезни", — объяснил депутат.

Вострецов добавил, что в любом регионе страны граждане могут подобрать себе подходящую вакцину и привиться. Депутат подчеркнул, что когда есть возможность исключить риск заболеть — лучше это сделать.