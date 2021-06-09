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Власти Москвы назвали причину скачка заболеваемости COVID-19

Общество
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Власти Москвы назвали причину скачка заболеваемости COVID-19
permkrai.ru / Администрация губернатора Пермского края

Повышение случаев заболеваемости COVID-19 в столице связано с несоблюдением действующих мер профилактики. Информацией поделилась заммэра Москвы Анастасия Ракова.

Скачок заболеваемости коронавирусной инфекцией эпидемиологи связывают с несоблюдением санитарно-эпидемиологических норм, передает ТАСС.

"Мэр сегодня уже объявил, что никаких ограничительных мер, тем более локдаунов, вводиться не будет", — добавила Ракова.

При подобных обстоятельствах основная нагрузка ложится на бригаду медиков. Заместитель мэра также посоветовала москвичам соблюдать необходимую дистанцию и носить средства индивидуальной защиты. По ее словам, следует свести к минимуму количество социальных контактов и при первых симптомах простуды не заниматься самостоятельным лечением, а немедленно обратиться за медицинской помощью. Кроме того, каждый может сделать прививку, резюмировала Ракова.

#ракова #коронавирус #заболеваемость
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