Байден упразднил приказ Трампа о запрете приложений TikTok и WeChat

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Президент США Джозеф Байден подписал распоряжение о защите данных внутри страны. Документ призван аннулировать приказ экс-главы государства Дональда Трампа о запрете приложений.

Под запрет тогда попали популярные сервисы TikTok и WeChat. Информацию об этом подтвердили в Белом доме.

Документ против китайского приложения TikTok республиканец подписал в августе 2020 года. Постановление запрещало осуществление любых сделок с компанией ByteDance и ее дочерними предприятиями, поскольку она является владельцем сервиса. Закон вступил в силу в сентябре.