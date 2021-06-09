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Байден упразднил приказ Трампа о запрете приложений TikTok и WeChat

Политика
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Байден упразднил приказ Трампа о запрете приложений TikTok и WeChat
Global Look Press / Yuri Gripas - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency

Президент США Джозеф Байден подписал распоряжение о защите данных внутри страны. Документ призван аннулировать приказ экс-главы государства Дональда Трампа о запрете приложений.

Под запрет тогда попали популярные сервисы TikTok и WeChat. Информацию об этом подтвердили в Белом доме.

Документ против китайского приложения TikTok республиканец подписал в августе 2020 года. Постановление запрещало осуществление любых сделок с компанией ByteDance и ее дочерними предприятиями, поскольку она является владельцем сервиса. Закон вступил в силу в сентябре.

#байден #трамп #TikTok
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