МИД Украины заявил о готовности к переговорам по урегулированию в Донбассе

wikipedia.org / Едуард Крижанівський / Фото пресс-служби міністерства закордонних справ України / CC BY-SA 4.0

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба готов к предметному разговору с российским коллегой Сергеем Лавровым в "нормандском формате" по вопросам урегулирования в Донбассе.

По словам главы МИД Украины, встреча "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) на уровне министров иностранных дел состоится. Он рассчитывает, что она будет результативной.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас, в свою очередь, заявил, что Берлин хотел бы провести министерскую встречу "нормандской четверки" в ближайшее время. Однако, по его словам, для переговоров необходим прогресс в урегулировании ситуации на юго-востоке Украины.