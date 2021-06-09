Медведев объяснил важность пенсионной реформы

government.ru / пресс-служба правительства РФ

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев 9 июня подвел итоги работы партии за последние пять лет. По словам бывшего премьера, у единороссов есть все шансы, чтобы одержать победу на думских выборах в сентябре.

Одним из актуальных вопросов стала пенсионная реформа. По словам Дмитрия Медведева, это решение было сложным, но необходимым шагом. Таким образом, государство сможет в будущем повышать пенсионные выплаты.

«Это было крайне непростое решение, мы с вами его прекрасно помним, однако его нужно было принять, чтобы у нас возник постоянно действующий механизм повышения пенсий в будущем и гарантии устойчивости финансовой системы страны», — объяснил председатель «ЕР».

er.ru / Пресс-служба партии «Единая Россия».

Он также напомнил, что власти предусмотрели защиту россиян предпенсионного возраста — теперь за отказ нанять пожилого человека или уволить его работодателям грозит уголовная ответственность.

На заседании Медведев также призвал своих коллег критично и здраво оценить проделанную работу и разработать новую программу, ориентируясь на реалии.

«Подготовить новую программу с учетом и нынешней ситуации, и, конечно, нынешнего опыта, изменившихся обстоятельств. Постараться сделать партию открытой для любого человека», — подчеркнул политик.

Медведев отметил, что «Единая Россия» всегда доказывала свое право быть лидирующей партией страны благодаря процедуре выборов. Это показывает востребованность «ЕР», считает председатель партии.