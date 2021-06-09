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В МИД РФ заявили о необходимости новой "системы координат" в отношениях с США

Политика
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В МИД РФ заявили о необходимости новой «системы координат» в отношениях с США
pixabay.com / kazac-maksim

Настоящая "система координат" уже исчерпала себя. Россия и США не могут больше в ней находиться, заявили в МИД РФ.

Москва готова работать с Вашингтоном над налаживанием отношений. Для этого необходима новая плоскость. Старые подходы уже исчерпали себя, уточнил заместитель главы российского МИД Сергей Рябков в выступлении на "Примаковских чтениях".

Российская сторона призывает Америку ответственно отнестись к регулированию отношений между странами. Рябков выразил надежду, что женевский саммит президента РФ Владимира Путина и лидера США Джо Байдена разрешит многие вопросы.

#россия #сша #мид #рябков
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