Исчезновение «долларового мира» обрекает США на превращение в тыкву

Федеральное агентство новостей /

Соединенные Штаты Америки пользуются тем, что доллар является мировой валютой, чтобы вливать дополнительные средства в свою экономику. Однако вскоре ситуация для них может измениться в худшую сторону, если доллар утратить свое положение в мире.

Такое мнение в эфире украинского телеканала «Укрлайф.тв» высказал киевский политолог Алексей Якубин, который напомнил, что между мировыми деньгами уже идет борьба.

«В этом плане было очень интересное заявление Российской Федерации о том, что они хотят перевести свои внешние платежи из доллара в евро. Это показатель того, что они хотят стимулировать в большей мере общеевропейский валютный рынок», — отметил эксперт.

По его словам, если Россия реализует свои планы, она больше не будет находиться под финансовым «зонтиком» США. И для Америки это несет определенные риски, так как она может, как в сказке про Золушку, чья золотая карета в полночь превратилась в тыкву, в одночасье лишиться всего своего благосостояния.

«Сейчас они запустили вот эту «ядерную бомбу» – сколько хотим, столько и вливаем средств, долг неважен, дефицит неважен. Но если поменяется ситуация и мы увидим, что евро и юань станут ключевой мировой валютой, то тогда США просто станут нормальной страной, у которой есть долг, у который есть внешняя торговля», — рассуждает Якубин.

И весь вопрос заключается теперь в том, позволят ли Соединенные Штаты Америки исчезнуть долларовому миру, который на протяжении долгого времени обеспечивал им безбедное сытое существование.