kremlin.ru / Администрация президента России

Бывший посол США на Украине Джон Хербст уверен, что американский президент Джозеф Байден совершил большую ошибку, отказавшись от санкций в отношении российского трубопровода «Северный поток — 2» («СП-2»). Такое решение главы Белого дома дорого обойдется Вашингтону, цитирует дипломата издание «ПолитНавигатор».

«В последние недели мы видели громадную ошибку Байдена в отношении "Северного потока — 2". Это большая победа не только для [канцлера ФРГ Ангелы] Меркель, но и для [президента РФ Владимира] Путина. Это было громадной ошибкой, и за это Америка пока ничего не получает и, безусловно, Украина ничего не получает. По моему мнению, этот вопрос еще не решен, но все-таки, шаг со стороны Белого дома был, мягко говоря, нехорошим», — заявил Хербст.

На фоне этого вполне можно понять недовольство президента Владимира Зеленского: украинский лидер надеялся получить дополнительную поддержку от Вашингтона, но в ответ получил лишь очередные обещания. Между Киевом и Берлином Джо Байден однозначно выбрал последнее.

«На мой взгляд, Байден и его команда не разбираются в политике Германии. Они приняли это решение, потому что не хотели испортить отношения с Берлином», — подытожил Джон Хербст.

Ранее «Политика Сегодня» уже писала о том, как Украина уже несколько десятков лет пытается выхлопотать себе место в рядах стран-членов НАТО.