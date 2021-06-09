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Умерла звезда фильма "Три орешка для Золушки" Шафранкова

Общество
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Умерла звезда фильма «Три орешка для Золушки» Шафранкова
Global Look Press / Vit Simanek/CTK

Чешская актриса театра и кино Либуше Шафранкова скончалась в возрасте 68 лет. Женщина в течение долгих лет боролась с раком легких.

Информацию о смерти деятельницы искусства сообщил ее сын Йозеф Абрама. Позднее семья артистки опубликует данные о месте и времени проведения похорон.

Шафранкова родилась в июне 1953 года в чешском городе Брно. В 19 лет она сыграла главную роль в фильме режиссера Вацлава Ворличека "Три орешка для Золушки" и получила широкую известность среди публики. Позднее актриса принимала участие в съемках ряда советских кинолент, а также играла в театре.

#смерть #актриса #Шафранкова
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