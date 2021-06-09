ГИБДД предложила не снижать нештрафуемый порог скорости для автомобилистов в России

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МВД РФ категорически против снижения максимальной скорости движения в городах до 30 км/час и уменьшения вдвое нештрафуемого порога, заявил журналистам глава ГИБДД Михаил Черников.

Те, кто предлагает эти нововведения, думают не о безопасности дорожного движения, а о пополнении доходной части за счет штрафов, которые налагает автоматическая фотовидеофиксация, сказал Черников РИА Новости.

Он также отметил, что хотел бы предложить этим лицам самим сесть за руль и попробовать передвигаться по городу — особенно в вечернее время — со скоростью 30 км/ч "для понимания абсурдности" данных мер.

Также глава ГИБДД призвал прекратить втягивать МВД в "необоснованные решения по ограничению прав автомобилистов".